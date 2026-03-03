Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Kayseri'de fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İncesu OSB'deki bir fabrikanın bahçesinde bulunan gaz tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlamada, 4 işçi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



