Kayseri'de fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İncesu OSB'deki bir fabrikanın bahçesinde bulunan gaz tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada, 4 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.