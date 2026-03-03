Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Hacılar Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

        Hacılar Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

        Hacılar Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı.

        Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bilal Özdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 5 madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Özdoğan, ramazan ayında iftarla birlikte ihtiyaç sahibi, desteklenmesi gereken aileleri ihmal etmemeye gayret ettiklerini belirtti.

        Tüm kurumların desteğiyle bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade eden Özdoğan, "Ağırlıklı olarak alışveriş çeki desteği sağladık. Bunun yanında nakdi yardımlar hem belediyemiz hem kaymakamlığımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimizin hanelerine ulaştırıldı. Kış şartlarının uzaması nedeniyle kömür yardımı başta olmak üzere kışa yönelik desteklerin koordinasyonunu da hayırseverlerimizle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        İlçe genelinde planlanan yeni yatırımlara da değinen Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Beğendik-Hacepli-Zeynep Kaya hattında ve Sakarleşmecik Caddesi'nin OSB kavşağından başlayarak Zeynep Kaya Caddesi'ne kadar uzanan güzergahta kapsamlı bir çalışmayı bu yıl hemşehrilerimizle buluşturacağız. Yediağaç bayırında elektrik şirketimizin çalışması olacak. Bununla birlikte bölgede planladığımız genişletme çalışmalarını da bahar ve yaz döneminde hayata geçireceğiz. İmar ve mali işler başta olmak üzere tüm birimlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. İnşallah bu bahar ve yaz döneminde de çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu

        Benzer Haberler

        KCETAŞ, 2026'nın ilk yatırımını Büyükşehir'in Kartal Kavşağı Projesi'ne yap...
        KCETAŞ, 2026'nın ilk yatırımını Büyükşehir'in Kartal Kavşağı Projesi'ne yap...
        Tüm-İş Konfederasyonu: "İran halkı ve işçilerinin yanındayız"
        Tüm-İş Konfederasyonu: "İran halkı ve işçilerinin yanındayız"
        Başkan Özdoğan: "Hacılar'da ciddi bir dayanışma örneği sergiliyoruz"
        Başkan Özdoğan: "Hacılar'da ciddi bir dayanışma örneği sergiliyoruz"
        Kocasinan Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kocasinan Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanması sü...
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanması sü...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal belediyecilikte örnek modeliz, en iyisini ya...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal belediyecilikte örnek modeliz, en iyisini ya...