Hacılar Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı.



Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bilal Özdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 5 madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.



Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Özdoğan, ramazan ayında iftarla birlikte ihtiyaç sahibi, desteklenmesi gereken aileleri ihmal etmemeye gayret ettiklerini belirtti.



Tüm kurumların desteğiyle bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade eden Özdoğan, "Ağırlıklı olarak alışveriş çeki desteği sağladık. Bunun yanında nakdi yardımlar hem belediyemiz hem kaymakamlığımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimizin hanelerine ulaştırıldı. Kış şartlarının uzaması nedeniyle kömür yardımı başta olmak üzere kışa yönelik desteklerin koordinasyonunu da hayırseverlerimizle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



İlçe genelinde planlanan yeni yatırımlara da değinen Özdoğan, şunları kaydetti:



"Beğendik-Hacepli-Zeynep Kaya hattında ve Sakarleşmecik Caddesi'nin OSB kavşağından başlayarak Zeynep Kaya Caddesi'ne kadar uzanan güzergahta kapsamlı bir çalışmayı bu yıl hemşehrilerimizle buluşturacağız. Yediağaç bayırında elektrik şirketimizin çalışması olacak. Bununla birlikte bölgede planladığımız genişletme çalışmalarını da bahar ve yaz döneminde hayata geçireceğiz. İmar ve mali işler başta olmak üzere tüm birimlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. İnşallah bu bahar ve yaz döneminde de çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."



