        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanması sürdü

        Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 03.03.2026 - 13:34
        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.Ö. ile mazeret bildiren sanık avukatı katılmadı.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö.'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

        R.Ö. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanık ilk celsede tahliye edilmişti.

        Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

