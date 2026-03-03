Melikgazi Belediyesinin "Kazan kazan modeliyle" vatandaşlar ev sahibi oluyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kazan kazan modeli" ile yapılan 10 ihalede 211 taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini bildirdi.



Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm kapsamında farklı mahallelerde daireler yaparak hak sahiplerine teslim ettiklerini, belediyeye kalan daireleri de vatandaşların beğenisine sunarak yeni yatırımların önünü açtıklarını belirtti.



Faizsiz, 36 ay eşit taksit ve yüzde 25 peşinat ile vatandaşları ev ve arsa sahibi yapmaya devam edeceklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye'de bu kolaylık ve imkanlarla alabilecek pek bir daire yok. Bunu Melikgazi Belediyesi olarak ilk defa biz gerçekleştirdik. Birçok vatandaşımız bu modelle yaptığımız ihalelerimize girdi ve büyük bir memnuniyet yakaladık. Vatandaşlarımız özellikle faizsiz olmasından ayrıca çok memnun kaldı. Kazan kazan modelimiz ile yapmış olduğumuz 9'u konut, biri arsa ihalesi olmak üzere 10 satış ihalesinden 211 taşınmazın satışını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz gelir ilçemize yeni hizmetler yeni projeler için maddi kaynak oluşturuyor. Geleceğin Melikgazi'sini inşa etmek için Anbar, Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt, Altınoluk, Çorakçılar Mahallesi, Köşk Mahallesi gibi mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor."

