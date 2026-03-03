Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kızılırmak'ın debisi yükselince tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kızılırmak'ın debisi yağışlar ve kar sularının etkisiyle yükselince Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:52 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Karaözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen 8 kemerli köprü, Kızılırmak'ın debisinin artmasıyla eski yıllardaki görünümüne kavuştu.

        Özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle sadece birkaç kemerinden su akan köprünün 8 gözü, Kızılırmak'ın debisinin yağışlar ve kar sularının etkisiyle artmasıyla suyla doldu.

        144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki köprünün ilkbahardaki manzarası, dronla görüntülendi.

        - "Daha da yükseleceğini düşünüyorum"

        Karaözü Mahallesi Muhtarı 51 yaşındaki Yasin Kaya, AA muhabirine, Kızılırmak'ın su seviyesinin 20 yılı aşkın süredir hiç bu kadar yükselmediğini söyledi.

        Baharın gelmesiyle eriyen kar sularının debiyi daha yükselteceğini belirten Kaya, "Bahardaki yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi çok daha yukarı çıkacaktır. İnşallah bu sene su sorunumuz olmayacak." dedi.

        Kaya, "2000'li yılların başında su seviyesi yine bu kadar yükselmişti. Köprünün 8 gözünün tamamından su akıyordu. Bu görüntüyü o yıllardan sonra hiç görmemiştik." diye konuştu.

        Kızılırmak'ın tarıma can suyu olduğuna dikkati çeken Kaya, bu yıl çiftçilerin yüzünün güleceğini ve bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

