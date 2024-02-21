Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2024" gerçekleştirildi

        Kayseri'de Erciyes Teknopark AŞ ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2024" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2024" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Erciyes Teknopark AŞ ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2024" düzenlendi.

        Erciyes'teki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Erciyes Teknopark AŞ Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, organizasyona 4. kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Erciyes Teknopark'ın İstanbul'dan sonra en çok "melek yatırımcı"ya sahip teknopark olduğunu anlatan Dalkılıç, "Bugün geldiğimiz noktada 145 melek yatırımcımız var. Bunun 72'si lisanslı." dedi.

        Geleneksel girişimciliğin teknolojik girişimciliğe evrilmesi gerektiğini vurgulayan Dalkılıç, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de zirvenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "2018 yılından bu yana ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hız kazanan milli teknoloji hamlesi var. Biz de kalkınma ajansları olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren kurumlar olarak bu teknoloji hamlesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ajanslar 2009 yılında kurulduktan sonra uzun bir süre hibe veren, kamu yatırımlarına aracılık eden bir yapıyken, 2018'den itibaren kitle fonlama, girişim sermayesi, yatırım fonları, bölgesel yatırım fonu, kuluçka merkezleri gibi yatırım ara yüzleri daha fazla gündemimize girmeye başladı ve 2018 yılından bu yana bilhassa Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ekseninde yaygınlaşan, bu anlamda yoğunlaşan bir faaliyet var."

        Konuşmaların ardından program sunumlarla devam etti.

        Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile oda başkan yardımcıları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'te Togg'la kış sürü...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'te Togg'la kış sürü...
        Organ nakli bekleyen oğluna 'umut' oldu
        Organ nakli bekleyen oğluna 'umut' oldu
        Kayseri Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri tanıtıldı
        Kayseri Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri tanıtıldı
        Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Başkan Palancıoğlu, AK Partili kadınlarla bir araya geldi
        Başkan Palancıoğlu, AK Partili kadınlarla bir araya geldi
        Kayseri'de 2023 yılında çamurdan yaklaşık 5,5 milyon kilovatsaat elektrik ü...
        Kayseri'de 2023 yılında çamurdan yaklaşık 5,5 milyon kilovatsaat elektrik ü...