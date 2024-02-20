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        Kayseri Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri tanıtıldı

        Kayseri Model Fabrika (KMF) Öğren-Dönüş Projelerinin sekizinci tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:53
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        Kayseri Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri tanıtıldı
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        Kayseri Model Fabrika (KMF) Öğren-Dönüş Projelerinin sekizinci tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'ndaki toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KAYSO, KTO ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ortaklığında 2020'de anonim şirket olarak kurulan KMF'nin öğren-dönüş projelerine 2021'de başladığını söyledi.

        Geçen 3 yılda 90 projeyi tamamladıklarını belirten Büyüksimitci, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 proje" hedeflerini aşarak 2023 itibarıyla 103 proje yaptıklarını, şu anda da 110'uncu öğren-dönüş projesini yürüttüklerini dile getirdi.

        KMF Yönetim Kurulu Başkanı da olan Büyüksimitci, söz konusu projelerin hemen hepsinin yaklaşık 6 aya yayılmış bir takvimle kurumlara sunulduğunu ifade etti.

        Şu ana kadar tamamlanan 90 projenin firmalarda üretim artışı sağladığını bildiren Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "3 yıllık süre zarfında 85 kurumdan 1500'ün üzerinde katılımcıya eğitim verdik. Söz konusu projelerde makine ekipman verimliliğinde yüzde 40'lara varan iyileşme yaşandı. Biten proje sayısı 90 dedik ama hizmet sunulan kurum sayısı daha az oldu. Çünkü projeden memnun kalıp bizimle ikinci kez, üçüncü kez sözleşme imzalayan kurumlarımız bulunmaktadır. Bu hizmetler sadece Kayseri'de değil, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale, Sivas, Samsun, İstanbul, Trabzon'da da sunuldu. Hemen her projemizde üniversite öğrencisi yetiştiriyoruz. Her projemizde ikişer stajyer görev alıyor. Şu ana kadar 180'nin üzerinde öğrencimiz KMF'den eğitim alırken bunlardan 110'un üzerinde arkadaşımız projelerde görev aldı. Bu gençlerden 80'e yakını daha okulu bitmeden görev aldığı kurumda istihdam edildi. Bu gençlerden bir kısmı şu an aramızda. Onlarla gurur duyuyoruz."

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programda, projelerde yer alan ve istihdam edilen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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