Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor, 10 hafta sonra 3 puan ile tanıştı

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 26'ncı haftasında Başakşehir deplasmanında aldığı 3 puan ile 10 maç süren galibiyet hasretine son verdi. Süper Lig'de Kayserispor, ligin ilk 15 haftasında 7 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkışa geçmişti. En son 15'inci haftada kendi evinde karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, aradan geçen 10 haftada ise üst üste 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. 72 gündür galibiyete hasret kalan Kayseri temsilcisi Başakşehir'i dün deplasmanda 3-2 mağlup ederek, haftalar sonra ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde CSKA Sofya'dan kadrosuna kattığı Duckens Nazon, Başakşehir filelerini havalandırarak, kulüp tarihinin 1100'üncü golünü kaydeden futbolcu oldu. Diğer yandan ligde kötü gidişatın ardından teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, takımın başına 4 hafta önce Burak Yılmaz'ı geçirdi. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor, 10 hafta sonra 3 puan ile tanıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 26'ncı haftasında Başakşehir deplasmanında aldığı 3 puan ile 10 maç süren galibiyet hasretine son verdi. Süper Lig'de Kayserispor, ligin ilk 15 haftasında 7 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkışa geçmişti. En son 15'inci haftada kendi evinde karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, aradan geçen 10 haftada ise üst üste 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. 72 gündür galibiyete hasret kalan Kayseri temsilcisi Başakşehir'i dün deplasmanda 3-2 mağlup ederek, haftalar sonra ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde CSKA Sofya'dan kadrosuna kattığı Duckens Nazon, Başakşehir filelerini havalandırarak, kulüp tarihinin 1100'üncü golünü kaydeden futbolcu oldu. Diğer yandan ligde kötü gidişatın ardından teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, takımın başına 4 hafta önce Burak Yılmaz'ı geçirdi. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 4 tutuklama
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 4 tutuklama
        Çalıştığı madende üzerine taş düşen işçi yaralandı
        Çalıştığı madende üzerine taş düşen işçi yaralandı
        Bakan Özhaseki, gıda zehirlenmesinden ölen dernek başkanının cenazesine kat...
        Bakan Özhaseki, gıda zehirlenmesinden ölen dernek başkanının cenazesine kat...
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        Kayseri'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi yaralandı
        Kayseri'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi yaralandı