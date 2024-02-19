Bakan Özhaseki, gıda zehirlenmesinden ölen dernek başkanının cenazesine katıldı ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de gıda zehirlenmesinden hayatını kaybeden Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Türker'in cenazesine katıldı. İncesu ilçesi Fırınönü Mahallesi'nde yaşayan Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Türker'den haber alamayan yakınları evine gitti. Türker'i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Türker'in öldüğünü belirledi. Gıda zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Türker'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karamustafa Camisi'nde kılınan cenaze namazına ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve çok sayıda kişi katıldı. Türker, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 17:04 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:10 facebook

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