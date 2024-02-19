Bakan Özhaseki, Kayseri'de cenaze törenine katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin İncesu ilçesinde cenaze törenine katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin İncesu ilçesinde cenaze törenine katıldı.
Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Türker'in cenazesi, Kara Mustafa Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İncesu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye katılan Özhaseki, Türker'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.
Cenaze törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile vatandaşlar katıldı.
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