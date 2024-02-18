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        Talasgücü Belediyespor - Aliağa Futbol Kulübü: 2-4

        STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha HAKEMLER: Muhammed Ömür, Burak Menteşe, Mehmet Ali Yılmaz TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Cihan Şentürk - Enes Eliaçık, Mehmet Albayrak, Murat Karadeniz (Dk. 66 Yusuf Sefa), İbrahim Öztürk, Berkay Öztuvan (Dk. 75 Ertuğrul Yıldırım), Cem Özdemir (Dk. 66 Canberk Soykuvvet), Osman Buğra (Dk. 46 Cihan Aydın), Süleyman Çelik, Taylan Özgün (Dk. 66 Ramazan Taş), Hasan Türkyılmaz ALİAĞA FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Pekgöz - Yusuf Erdem (Dk. 64 Mehmet Uysal), Kadir Kurt, Doğukan Nelik, Yasin Tosun (Dk. 77 Mithat Yaşar), Emirhan Karagülle, Berkay Görmez (Dk. 64 Hasan Çelik), Oğuzhan Yıldırım, Adnan Demir (Dk. 77 Atakan Gündüz), Berke Bıyık (Dk. 90 Enes Bakal), Mehmet Fuat GOLLER: Dk. 43 Murat Karadeniz, Dk. 69 Süleyman Çelik (Talasgücü Belediyespor), Dk. 5 (P) Mehmet Fuat, Dk. 39 Yasin Tosun, Dk. 48 Berke Bıyık, Dk. 60 Emirhan Karagülle (Aliağa Futbol Kulübü) KIRMIZI KART: Dk. 81 Cem Özdemir (Talasgücü Belediye) SARI KARTLAR: Enes Eliaçık, Osman Buğra, Berkay Öztuvan (Talasgücü Belediye), Berkay Görmez, Kadir Kurt, Mehmet Fuat, Ahmet Peköz (Aliağa Futbol Kulübü) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sezonun 20'nci haftasında Aliağa Futbol Kulübü'ne sahasında 4-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:50
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        Talasgücü Belediyespor - Aliağa Futbol Kulübü: 2-4
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        STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha HAKEMLER: Muhammed Ömür, Burak Menteşe, Mehmet Ali Yılmaz TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Cihan Şentürk - Enes Eliaçık, Mehmet Albayrak, Murat Karadeniz (Dk. 66 Yusuf Sefa), İbrahim Öztürk, Berkay Öztuvan (Dk. 75 Ertuğrul Yıldırım), Cem Özdemir (Dk. 66 Canberk Soykuvvet), Osman Buğra (Dk. 46 Cihan Aydın), Süleyman Çelik, Taylan Özgün (Dk. 66 Ramazan Taş), Hasan Türkyılmaz ALİAĞA FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Pekgöz - Yusuf Erdem (Dk. 64 Mehmet Uysal), Kadir Kurt, Doğukan Nelik, Yasin Tosun (Dk. 77 Mithat Yaşar), Emirhan Karagülle, Berkay Görmez (Dk. 64 Hasan Çelik), Oğuzhan Yıldırım, Adnan Demir (Dk. 77 Atakan Gündüz), Berke Bıyık (Dk. 90 Enes Bakal), Mehmet Fuat GOLLER: Dk. 43 Murat Karadeniz, Dk. 69 Süleyman Çelik (Talasgücü Belediyespor), Dk. 5 (P) Mehmet Fuat, Dk. 39 Yasin Tosun, Dk. 48 Berke Bıyık, Dk. 60 Emirhan Karagülle (Aliağa Futbol Kulübü) KIRMIZI KART: Dk. 81 Cem Özdemir (Talasgücü Belediye) SARI KARTLAR: Enes Eliaçık, Osman Buğra, Berkay Öztuvan (Talasgücü Belediye), Berkay Görmez, Kadir Kurt, Mehmet Fuat, Ahmet Peköz (Aliağa Futbol Kulübü) TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sezonun 20’nci haftasında Aliağa Futbol Kulübü’ne sahasında 4-2 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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