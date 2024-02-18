Erciyes'te çiftlerin 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışması KAYSERİ'dekış turizminin merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nde 14 çift, 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışmasına katılıp, renkli görüntüler oluşturdu. Erciyes A.Ş.'nin Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da düzenlediği 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışmasına 14 çift katıldı. Yarışmada erkekler, eşlerini 100 metre parkurda kızakla yokuş yukarı çekti. Daha sonra çiftler kızakla kayarak, yarışmayı tamamladı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada Murat ve Güneş Aktuğ çifti birinci, Hayrettin ve Sümeyye Nergiz çifti ikinci, Ali ve Şerife Öztürk çifti ise üçüncü oldu. Yarışma sonrası dereceye giren çiftlere çeşitli ödüller verildi. 'ÇOK GÜZEL BİR ANIMIZ OLDU' İzmir'den gelen Murat Aktuğ, yarışmayı ailesi için kazandığını söyleyerek, "Geçen sene de buraya gelmiştik. Ailecek güzel bir gün ve anımız oldu. Sportif bir aileyiz. Hem oğlum hem de ben sporun birçok dalı ile ilgileniyoruz. Annemiz de bizim her zaman yanımızda. Kazanmak her zaman güzeldir ama bizim için önemli olan eğlenmek ve güzel bir anı ile İzmir'e dönmekti. 8,5 yıldır evliyiz ve 5,5 yıldır da hayatımızda Poyraz Aktuğ oğlumuz var. Eşimi çekmek zor muydu? O beni 8,5 yıldır çekiyor. Bugün de ben onu çektim. Bana katlandığı için ona teşekkür ederim. Bu güzel günde de birlikte olduk. Birbirimize destek olduk. Çok güzel bir anımız oldu" diye konuştu. Güneş Aktuğ ise "Eşim beni çok güzel çekti. Kazanmak bizim için hiç önemli değildi. Eğlenmek için buradaydık. Gerçekten çok eğlendik" dedi. 'BU YARIŞIN KAYBEDENİ YOK' Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da 9'uncusu gerçekleştirilen yarışmada eğlenceli anların yaşandığını belirterek, "Düştüler, kalktılar, yarışmaya devam edemediler ama çok keyifli bir yarış oldu. Bu yarışın kaybedeni yok. Eğlenmeye gelmiştik. Hepimiz eğlendik" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:07 facebook

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