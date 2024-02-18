Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı KAYSERİ'dehusumetli 2 grup arasında çıkan kavgada Batuhan Ünlü'nün (27) tabanca ile öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Batuhan Ünlü, tabanca ile vuruldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, olay ile bağlantılı 4 şüpheliyi belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL