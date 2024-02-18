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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı

        KAYSERİ'dehusumetli 2 grup arasında çıkan kavgada Batuhan Ünlü'nün (27) tabanca ile öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Batuhan Ünlü, tabanca ile vuruldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, olay ile bağlantılı 4 şüpheliyi belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:40
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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı
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        KAYSERİ'dehusumetli 2 grup arasında çıkan kavgada Batuhan Ünlü'nün (27) tabanca ile öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Batuhan Ünlü, tabanca ile vuruldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, olay ile bağlantılı 4 şüpheliyi belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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