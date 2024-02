MHP'li Özdemir: İlimiz Kayseri'de aktif fay hatlarının bulunduğu bilinen bir gerçektir MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Kimseyi korkutmuyor ve ürkütmüyoruz ama depremden etkilenen bir Kayseri gerçeği varken ne yazık ki ilimizde de aktif fay hatlarının bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu fay hatları ne kadar deprem oluşturur? Bunu elbette ki bilim adamları yapacakları çalışmalarla biliyorlar. Ama bu gerçek ve bu tehditle yaşamak zorunda olduğumuzu, vakit kaybetmeksizin bir an evvel tedbirli davranma hususunda üzerimize düşen ne varsa bunları yapmak durumunda olduğumuzu da kabul etmemiz lazım" dedi. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nde 17'nci olağan genel kurulu başladı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ve oda üyeleri katıldı. Genel Kurul'da konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Ne yazık ki 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketi geçirdik. Bu felakette şehirleşmenin, şehirleşmeyle beraber zemin etütlerinin ve şehirlerimizin dirençli hale gelmesini ama aynı zamanda hem resmi hem de meslek kuruluşlarının denetimlerinin ne derecede önemli olduğunu bizler bir kez daha gördük. Bu deprem felaketinde 53 bin vatandaşımızı kaybettik ve yüz binlerce yaralımız oldu. Sanayimizin yaklaşık yüzde 15'i bu deprem felaketinden etkilendi. Allah'a çok şükür, devletimizin kudreti ve milletimizin dayanışmasıyla birlikte hep beraber, el ele, omuz omuza vererek depremin yaralarını sarmak suretiyle bir yılı geride bırakmışken çok önemli mesafeler kat ettik. Şimdi bu depremin illerimizde artık yeni konutlar daha dayanıklı konutlar yükselirken şehrimizin altyapısı ve bu şehirlerimizin tamamı daha dirençli hale getirilmeye başlanmıştır" diye konuştu. 'ORTAYA ÇIKAN RAPORU NET BİR ŞEKİLDE GÖZLEMLEDİK' Sözlerini sürdüren Özdemir, "Kayseri'de deprem gerçeğine dikkat çekmek suretiyle Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinin öncülüğünde akademik odalarımız bir araya gelmiş, Kayseri konusunda hakikaten çok değerli çalışmalara, gayretlere imza atmıştır. Bugün baktığımızda bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan raporu çok açık ve net bir şekilde gözlemledik. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin daha dirençli hale gelebilmesi için önümüzdeki dönemde de bilhassa mikro zemin etüdü çalışmalarına dayalı yeni şehir planlamalarıyla beraber diğer binalarımızı güçlendirme noktasında da hangi kuruluşların üzerine ne düşünüyorsa bunların yapılacağını ifade etmişlerdir. Bu sevindirici bir gelişmedir. Çünkü açıkça ifade etmemiz lazım kimseyi korkutmuyor ve ürkütmüyoruz ama depremden etkilenen bir Kayseri gerçeği varken ne yazık ki ilimizde de aktif fay hatlarının bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu fay hatları ne kadar deprem oluşturur? Bunu elbette ki bilim adamları yapacakları çalışmalarla biliyorlar. Ama bu gerçek ve bu tehditle yaşamak zorunda olduğumuzu, vakit kaybetmeksizin bir an evvel tedbirli davranma hususunda üzerimize düşen ne varsa bunları yapmak durumunda olduğumuzu da kabul etmemiz lazım" ifadelerini kullandı. 'ÇEVRE FELAKETLERİNİN SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR' Çevre felaketlerinin artmasından söz eden Özdemir, "Buradaki husus sadece deprem değil, hepimiz biliyoruz ki bir küresel iklim değişikliğiyle de karşı karşıyayız. Yaşanan çevre felaketlerinin sayısı günden güne artıyor. Dolayısıyla Kayseri'yi iklim değişikliği konusunda da dirençli bir hale getirme sorumluluğu teknik elemanlar ve makine mühendisleri olarak hepimizin sorumluluğunda bulunuyor. İşte bu çalışma gayretlerimize bağlı Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin, ismi sıklıkla anılır, görüşlerine müracaat ettiği güçlü bir toplum kuruluşu haline gelmesine sebebiyet vermiştir. Ben naçizane huzurlarınızda bir meslektaşınız ve kardeşiniz olarak bu zamana kadar elimizden gelen destek ne varsa bunu yerine getirdiğimizi bundan sonra da daha fazlasını yapmak üzere inançla, aşkla hizmet etme sorumluluğu taşıdığımızı da ifade etmek isterim" dedi. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol ise, şöyle konuştu: "Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor, bir taraftan üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü destek çalışmalarını düzenliyor, diğer taraftan da kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmaları yapıyoruz. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, Kırşehir-Sivas-Nevşehir-Erzincan-Yozgat temsilciliklerimiz dahil olmak üzere 3 bin 500'ü aşkın üyesiyle büyük bir ailedir. Bünyemize ait olan AKM merkezimizde asansörlerin periyodik kontrolleri yapılmaktadır. Şu an itibarıyla 43 ilçede protokolümüz vardır. Protokollerimizi genişletmek, daha fazla vatandaşımıza yardımcı olabilmek adına çalışmalarımız devam etmektedir."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL