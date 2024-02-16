FETÖ hükümlüsü Mustafa Boydak'a, 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet'ten verilen cezanın gerekçesi açıklandı KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu iş insanı Mustafa Boydak'ın da aralarında olduğu 4 sanığın, 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' ve 'azmettirme' suçlarından yargılandığı davada 10'ar ay hapis ve 25'er bin TL para cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme gerekçesinde, "Mustafa Boydak'ın hesabına aktarılan söz konusu paranın fiziki para olmaksızın yapıldığı, nakit para yatırma işlemine ilişkin dekont üzerinde kupür dökümünün bulunmaması, yüksek tutarlı para yatırma ve çekme işlemlerinin 61 dakikada tamamlanmasının güç olması, işlemlerin kişilere ait hesaplara yansıdığı, ancak bankanın mali tablolarına yansımadığı" görüşünde bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2018'de başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri Sanayi Odası eski Başkanı ve iş insanı Mustafa Boydak'ın talimatı ile 2013'de bankada bulunan 2 milyon 698 bin 893 TL'nin, 11 ayrı kişinin hesabına 61 dakika içinde Bankacılık Kanunu'na aykırı şekilde havale edildiği tespit edildi. Bu kapsamda, Boydak Holding ortaklarından Mustafa Boydak ile banka müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 4 kişi hakkında '5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. BDDK AVUKATI DA HAZIR BULUNDU Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY davasında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Boydak ile diğer tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları salonda yer aldı. Duruşmaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı da hazır bulundu. Mütalaasını tekrar ettiğini söyleyen savcı, tutuksuz sanıkların 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların, '5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan Boydak'ın ise aynı suça 'azmettirmekten' 10'ar ay hapis ve 25'er bin TL para cezasına çarptırılmasına karar vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. AZMETTİRİCİ SIFATIYLA SORUMLU Mahkeme, Mustafa Boydak'ın da arasında olduğu 4 sanığa verilen 10 ay hapis cezası kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme gerekçesinde, "MASAK raporu, BDDK yazısı, bilirkişi raporu ve dosyada bulunan tüm deliller değerlendirildiğinde, 12 Nisan 2013'te yapılan işlemlerin incelenmesi neticesinde sanık Mustafa Boydak'ın banka nezdinde bulunan hesabına 2 milyon 698 bin 893 TL tutarında nakit para yatırma işleminin yapıldığı, hesaba yatırılan söz konusu nakdin muhtelif tutarlara bölünerek Boydak grubu hissedarı olan 11 gerçek kişinin hesaplarına doğrudan havale edildiği, sonrasında ise, 11 gerçek kişinin hesaplarına dağılan mezkur meblağların 'hisse alım bedeli' açıklaması ile A.B. isimli kişinin hesabına havale edildiği ve hesapta toplanan paranın nakit olarak çekildiğinin tespit edildiği, söz konusu bu işlemlerin 61 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiği, Mustafa Boydak'ın hesabına aktarılan söz konusu paranın fiziki para olmaksızın yapıldığı, nakit para yatırma işlemine ilişkin dekont üzerinde kupür dökümünün bulunmaması, yüksek tutarlı para yatırma ve çekme işlemlerinin 61 dakikada tamamlanmasının güç olması, işlemlerin kişilere ait hesaplara yansıdığı, ancak bankanın mali tablolarına yansımadığı, şube kasasına nakit giren veya herhangi bir hesaptan havale-EFT gelen para olmadığı ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme işleminin söz konusu olduğunun görüldüğü, bu nedenlerle söz konusu işlemlerin Mustafa Boydak'ın bilgisi dahilinde ve talimatıyla gerçekleştiğinin anlaşıldığına ve Mustafa Boydak'ın sanıkların eyleminde azmettiricisi sıfatı ile sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:10 facebook

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