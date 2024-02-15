Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı KAYSERİ'de, düğün konvoyunda bulunan bir otomobil ile başka bir otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi, Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan E.E. yönetimindeki 38 EN 012 plakalı otomobil ile H.D. yönetimindeki 38 ADZ 597 plakalı konvoyda olmayan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller tramvay yoluna girdi. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan tramvay seferleri, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla devam etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 23:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:18 facebook

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