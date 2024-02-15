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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:58
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Semih Vural, Sezer Bor, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 12, Ellenberg 25, Fatmanur Karakaş 5, Hamby 23, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan, Holmes 12

        OGM Ormanspor: Sutton 14, Doğa Adıcan 2, Gökşen Fitik 16, Katanic 6, Dantas 31, Onyenwere 29, Esra Ural Topuz 4

        1. Periyot: 20-34

        Devre: 49-58

        3. Periyot: 79-79

        Beş faulle çıkan: 37.38 Hamby (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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