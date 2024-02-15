ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Semih Vural, Sezer Bor, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 12, Ellenberg 25, Fatmanur Karakaş 5, Hamby 23, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan, Holmes 12
OGM Ormanspor: Sutton 14, Doğa Adıcan 2, Gökşen Fitik 16, Katanic 6, Dantas 31, Onyenwere 29, Esra Ural Topuz 4
1. Periyot: 20-34
Devre: 49-58
3. Periyot: 79-79
Beş faulle çıkan: 37.38 Hamby (Melikgazi Kayseri Basketbol)
KAYSERİ
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