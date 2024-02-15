Erkilet'in tarihi yapısı gün yüzüne çıkıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Arabidin Projesi kapsamında restorasyon çalışmaları tamamlanan Arabidin Mescidi, açılışa hazırlanıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde tarihi ve kültürel mirası aslına uygun restore ettirerek, geleceğe aktarmak için çok yönlü yatırım yaptıklarını belirtti.

Erkilet bölgesindeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve kültür turizmine kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet Mahallesi'nde kadim bir geçmişi olan Erkilet Arabidin bölgesini yeniden kültür hazinesi olarak şehrimize kazandırabilmek için yoğun gayret ediyoruz. Özellikle kadim Erkilet'i kendi doğal haliyle koruyarak, gün yüzüne çıkartacağız. Bu doğrultuda Arabidin Mescidi açılış için gün sayıyor. Projemizin bir parçası olarak ayağa kalkmış ve hizmete girmiş olacak. Nihayetinde bu bölgenin eski yaşanmışlığı, taş evleri, sokakları, kuru yapı sistemiyle bir mahalle olarak yeniden ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. Tabi ki eski evlerin aynısı olması için projelendirme ve çalışmalar uzun bir süreci kapsıyor. İnşallah aşama aşama kadim Erkilet dokusunu yeniden şehrin kültür hazinesine kazandırmış olacağız."