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        Avrupa şampiyonu milli halterci Muammer Şahin, çiçeklerle karşılandı

        Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Muammer Şahin, memleketi Kayseri'de çiçeklerle karşılandı. Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Bulgaristan'ın Sofya kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonada 55 kilogramda mücadele eden Muammer Şahin, koparmada 112 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı. Bulgaristan'dan dönen Muammer Şahin, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde çiçeklerle karşılandı. Karşılamaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri , kurum personeli ve sporcular katıldı. ALİ İHSAN KABAKCI: SEVİNÇLİ BİR GÜNÜMÜZ Karşılama töreninden sonra konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayserimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve sporun tüm paydaşları adına sevinçli bir günümüz. Çünkü, Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda uzun yıllardır bu spora emek veren Muammer Şahin'in 112 kilogram koparmada şampiyon olması, başta ülke sporumuza, şehrimizin sporuna, özellikle halter sporunun çıkış sağladığı şu günlerde çok güzel oldu. Muammer, hem idol sporcu olması hem de şehrimize geldiğimiz günden beri disiplini ve ağabeyliği ile bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırdı. Ailesine, hocalarına ve camiamıza hayırlı olsun. Çünkü böyle şampiyonlarımız kolay yetişmiyor. Büyük emekler sarf ediyor, gecesini gündüzüne katıyor. Sakatlıklarla boğuşurken, bu şampiyonlukları elde ediyor. Muammer yılmadı ve bu şampiyonluğu elde etti. Mücadelenin nasıl verildiğini çok iyi gördüm" ifadelerini kullandı. MUAMMER ŞAHİN: BU MADALYAYI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE ARMAĞAN EDİYORUM Milli halterci Muammer Şahin ise, "18 senenin emeğini şu an Avrupa şampiyonu olup evime dönerek veriyorum. Çok çetin yollardan geçtik. Ben 2011 yılından beri Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye çalışıyorum. Bunun halter gibi branşta zorluğu var. Çok sakatlıklar yaşadım ama asla pes etmedim. Buradan bütün genç kardeşlerime de asla pes etmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu madalyayı Türkiye Cumhuriyeti'ne armağan ediyorum" diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı daha sonra milli sporcuyu makamında konuk ederken çeşitli hediyeler verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:27
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        Avrupa şampiyonu milli halterci Muammer Şahin, çiçeklerle karşılandı
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        Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli halterci Muammer Şahin, memleketi Kayseri'de çiçeklerle karşılandı. Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonada 55 kilogramda mücadele eden Muammer Şahin, koparmada 112 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı. Bulgaristan’dan dönen Muammer Şahin, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde çiçeklerle karşılandı. Karşılamaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri , kurum personeli ve sporcular katıldı. ALİ İHSAN KABAKCI: SEVİNÇLİ BİR GÜNÜMÜZ Karşılama töreninden sonra konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Kayserimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve sporun tüm paydaşları adına sevinçli bir günümüz. Çünkü, Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası’nda uzun yıllardır bu spora emek veren Muammer Şahin’in 112 kilogram koparmada şampiyon olması, başta ülke sporumuza, şehrimizin sporuna, özellikle halter sporunun çıkış sağladığı şu günlerde çok güzel oldu. Muammer, hem idol sporcu olması hem de şehrimize geldiğimiz günden beri disiplini ve ağabeyliği ile bayrağımızı Avrupa’da dalgalandırdı. Ailesine, hocalarına ve camiamıza hayırlı olsun. Çünkü böyle şampiyonlarımız kolay yetişmiyor. Büyük emekler sarf ediyor, gecesini gündüzüne katıyor. Sakatlıklarla boğuşurken, bu şampiyonlukları elde ediyor. Muammer yılmadı ve bu şampiyonluğu elde etti. Mücadelenin nasıl verildiğini çok iyi gördüm” ifadelerini kullandı. MUAMMER ŞAHİN: BU MADALYAYI TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE ARMAĞAN EDİYORUM Milli halterci Muammer Şahin ise, “18 senenin emeğini şu an Avrupa şampiyonu olup evime dönerek veriyorum. Çok çetin yollardan geçtik. Ben 2011 yılından beri Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmeye çalışıyorum. Bunun halter gibi branşta zorluğu var. Çok sakatlıklar yaşadım ama asla pes etmedim. Buradan bütün genç kardeşlerime de asla pes etmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu madalyayı Türkiye Cumhuriyeti’ne armağan ediyorum” diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı daha sonra milli sporcuyu makamında konuk ederken çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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