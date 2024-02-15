1 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü, eşini bıçakla alıkoydu

KAYSERİ'de, 'silahla tehdit' suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Sezer E., polis ekiplerini görünce eşini bıçakla alıkoydu. Hükümlü, bir süre sonra ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmentgazi Mahallesi Gülük Şemseddin Caddesi'nde bulunan iki katlı evin giriş katında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla tehdit' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Sezer E.'nin adresine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören hükümlü, kapıyı kilitleyerek, eşini bıçakla alıkoydu. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu ikna edilen Sezer E., kapıyı açarak teslim oldu. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken, hükümlü polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.