Otobüsteki sarkıntılık iddiasına 'iyi hal' indirimli hapis cezası KAYSERİ'delise öğrencisi N.A.'ya (16) otobüste sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Halit K. (63), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl 25 Şubat'ta özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre; Halit K., lise öğrencisi N.A.'ya dokunarak sarkıntılık yaptı. Otobüsten inen N.A., daha sonra durumu annesine anlattı. Annesi, polise giderek şikayetçi oldu. Halit K. hakkında 'sarkıntılık' suçlamasıyla dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Halit K. ile mağdur N.A. katıldı. Savunma yapan Halit K., "Hiçbir şekilde fiziki ve sözlü temasım olmadı. 'Güzele bakmak sevaptır' demedim. Kulaklığım vardı. Müzik dinliyordum. Suçsuzum" dedi. N.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyip, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme hakimi, Halit K.'yi 'sarkıntılık' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak sanığın cezasını 2 yıl 6 ay hapse düşürdü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:03 facebook

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