Kayseri'de bir taksicinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de iki taksici arasında "yolcu alma" nedeniyle çıkan, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar R.D, babası M.D, amcası tutuksuz sanık M.D, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık R.D. savunmasında, olay öncesi maktul A.D. ile müşteri alma yüzünden tartıştığını öne sürdü.

Olayı tatlıya bağlamak için babası M.D. ile maktulün bulunduğu taksi durağına gittiğini anlatan R.D, "Selam verdik, almadı. Küfredip babama saldırdı. Araya girmeye çalışınca kafama kürekle vurdu. Saldırmaya devam etti. Kendimi korumaktan başka çarem yoktu. Koruma amaçlı bıçağı çektim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." savunmasını yaptı.

Sanık M.D. ise oğlu R.D. ile taksi durağına, karşı tarafla barışmak için gittiklerini iddia ederek, "Küfredip, saldırdığı için olay gerçekleşti. Her şey bir dakika içinde oldu. Maktul bana saldırıp, araya giren oğluma kürekle vurdu. Olayda planlama ya da tasarlama yok. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

R.D'nin amcası tutuksuz sanık M.D. de kendisinin olay anında kardeşi ile yeğeninin yanında olmadığını ve olayla hiçbir bağlantısı bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Bir tanığın dinlendiği duruşmada, müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar R.D. ve M.D'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri'de taksi sürücüleri A.D. (37) ile R.D. (23) arasında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağında, 28 Haziran 2023'te, yolcu alma konusunda tartışma çıkmıştı.

Daha sonra çıkan kavgada bıçaklanan A.D, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.