        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 21:54 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:54
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda A.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığını belirleyen ekipler, şüphelinin üst aramasında 450 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

