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        Meltem Cumbul'a, sosyal medyada hakaret eden sanığa 1740 TL para cezası

        KAYSERİ'de, sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul'a (54), sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yapıp, küfrettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muammer Y. (41), 1740 TL cezaya çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:01
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        Meltem Cumbul'a, sosyal medyada hakaret eden sanığa 1740 TL para cezası
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        KAYSERİ'de, sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul'a (54), sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yapıp, küfrettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muammer Y. (41), 1740 TL cezaya çarptırıldı.

        Dizi ve sinema oyuncusu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Muammer Y., söz konusu videonun altına iddiaya göre hakaret içerikli yorum yapıp, küfretti. Şikayet üzerine Muammer Y. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Muammer Y. hazır bulundu. Söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu söyleyen Muammer Y., "Hesap bana ait ama kullanmıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        Mahkeme hakimi, sanık Muammer Y.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 87 gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırıp, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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