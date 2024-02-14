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        Erciyes'te "Artık Çekilmez Oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek "Artık Çekilmez Oldun" çiftler arası kızak yarışması 18 Şubat Pazar günü Erciyes'te gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:56
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        Erciyes'te "Artık Çekilmez Oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapılacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek "Artık Çekilmez Oldun" çiftler arası kızak yarışması 18 Şubat Pazar günü Erciyes'te gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına varmak için mücadele edecek. Yarışmada dereceye girenlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek.

        Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşanacağı "Artık Çekilmez Oldun" eşler arası kızak yarışmasında çiftler yarış etabını en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacaklar.

        18 Şubat 2024 Pazar günü saat 12.00'de Erciyes Tekir Kapı bölgesinde düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyen çiftler www.kayserierciyes.com.tr web sayfasından online kayıt işlemlerini yapabilecekler.

        Açıklama görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Erciyes'te sezon boyunca çok renkli sosyal ve sportif aktiviteler düzenleyerek misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilmeleri için çaba gösteriyoruz. 'Artık Çekilmez Oldun' isimli gelenekselleşen kızak yarışması da bunlardan bir tanesi. Erciyes hafta sonu Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çiftlerin katılımı ile eğlenceli bir etkinliğe daha imza atacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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