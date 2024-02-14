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        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü

        TÜRKİYE'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü. Uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:45
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        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü
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        TÜRKİYE'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü. Uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

        Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan A-400 M uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 15 sedye, 12 personel ve 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzemeyle Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a gitmek için havalandı. Uçak, yaklaşık 2 saat sonra El- Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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