Kayseri Şeker, pancar bedelinin 4 milyar 477 milyon lirasını çiftçiye ödemeye başladı

Kayseri Şeker, pancar bedelinin kalan 4 milyar 476 milyon 686 bin lirasını çiftçilerin hesabına yatırmaya başladı.

Kayseri Şekerden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-16 Şubat'ta yapılacak ödemelerin ilk gününde, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Artova, Çamlıbel bölge çiftçilerinin hesaplarına pancar bedelleri yatırıldı.

Kayseri Şeker, 15 bin 696 çiftçi ile yaptığı sözleşme kapsamında, 16 Şubat'ta sona erecek ödeme takviminde, kalan 4 milyar 476 milyon 686 bin liralık tutarı çiftçilerin hesabına yatıracak.

Çiftçiye ödenecek toplam 7 milyar 677 milyon 149 bin liralık pancar bedelinin 3 milyar 200 milyon 463 bin liralık kısmı daha önce çiftçilerin hesabına aktarılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, üreticilerin ihtiyaçlarının giderilmesini öncelediklerini belirtti.

Pancar çiftçisini, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Akay, "Her zaman belirtiğimiz gibi, üretimin her aşamasında çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur." ifadesini kullandı.