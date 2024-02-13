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        Makineye sıkışan fabrika işçisi öldü

        KAYSERİ'depaketleme makinesine sıkışan fabrika işçisi Osman Timurcuoğlu (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:35
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        Makineye sıkışan fabrika işçisi öldü
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        KAYSERİ'depaketleme makinesine sıkışan fabrika işçisi Osman Timurcuoğlu (32), hayatını kaybetti.

        Olay, dün öğle saatlerinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan işçi Osman Timurcuoğlu, paketleme makinesini kontrol etmek istediği sırada makineye sıkıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Timurcuoğlu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Timurcuoğlu, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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