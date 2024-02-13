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        Kadın girişimciler devlet desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 kadın, 1,5 milyon liralık devlet desteğiyle kurdukları tesisle iş hayatına atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:22
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        Kadın girişimciler devlet desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 kadın, 1,5 milyon liralık devlet desteğiyle kurdukları tesisle iş hayatına atıldı.

        İlçede tarımın gelişmesine destek olmak isteyen Ayşe Gemici Uzunlu öncülüğünde 5 kadın girişimci, Sansa Gıda Tarım ve Sanayi adıyla şirket kurdu.

        Kadınlar, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" projesi kapsamında devletten aldıkları yaklaşık 1,5 milyon lira hibe desteğiyle 1500 metrekarelik alanda meyve kurutma tesisi açtı.

        Kadınlar istihdam ettikleri 4 işçiyle bir ayda 2 ton portakal, elma, armut, mandalina ve çilek kuruttu.

        Şirket ortaklarından Ayşe Gemici Uzunlu, AA muhabirine, tarıma meraklı ve meyve bahçesi olan kadınlarla bir araya gelerek devletten hibe desteği aldıklarını söyledi.

        İlçede tarımın gelişmesine destek olmak istediklerini anlatan Uzunlu, kuruttukları ürünlerle katma değer oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Uzunlu, "Tarıma meraklıydık. Üç arkadaşımızın bahçesi var. Tarımla direkt uğraşıyorlar. 2 arkadaşımız Develili. Develi'de tarımın gelişmesine destek olmak istiyoruz. Bu bölge tarımda çok kıymetli alanlara sahip. Bir gram ürünün bile çöpe gitmemesi lazım." dedi.

        Kurdukları işletmede elma, armut, mandalina, portakal ve çilek gibi meyvelerin kurutulduğunu belirten Uzunlu, tesislerinde sebze de kurutmak için sistemlerinin hazır olduğunu ifade etti.

        Meyvelerin makinelerde hijyenik ortamda kesildiğini, tepsilere dizilip fırında kurutulduğunu kaydeden Uzunlu, "Kuruturken hiçbir koruyucu madde kullanmıyoruz, şeker ilavesi yapmıyoruz. Olduğu gibi doğal olarak kurutuyoruz. Hedefimiz, herkes için sağlıklı gıda üretmek." diye konuştu.

        Ürünlerini yurt içinde piyasaya sunduklarına işaret eden Uzunlu, ortaklarıyla, kadının üretici ve birleştirici gücünü bu tesiste hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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