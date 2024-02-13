Kayseri'de fabrikada paketleme makinesine sıkışan işçi öldü
Kayseri'de çalıştığı fabrikadaki paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kayseri'de çalıştığı fabrikadaki paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretilen fabrikada çalışan Osman T. (32), kontrol etmek istediği paketleme makinesine sıkıştı.
Yaralanan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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