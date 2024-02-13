Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de fabrikada paketleme makinesine sıkışan işçi öldü

        Kayseri'de çalıştığı fabrikadaki paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de fabrikada paketleme makinesine sıkışan işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de çalıştığı fabrikadaki paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretilen fabrikada çalışan Osman T. (32), kontrol etmek istediği paketleme makinesine sıkıştı.

        Yaralanan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

        Benzer Haberler

        Üvey annesi tarafından dışkı yedirilen kızın babası: Adalet istiyorum
        Üvey annesi tarafından dışkı yedirilen kızın babası: Adalet istiyorum
        Kadın girişimciler devlet desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu
        Kadın girişimciler devlet desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu
        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından