1 ay önce taşındığı 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşüp öldü

KAYSERİ'de, 1 ay önce taşındığı 6'ncı kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu, hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundayken dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tülay Tolu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tolu'nun, yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.