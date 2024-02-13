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        Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezinin havuzu açıldı

        Kayseri'de özel gereksinimli vatandaşların kullanımı için hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezinin havuzu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:16
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        Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezinin havuzu açıldı
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        Kayseri'de özel gereksinimli vatandaşların kullanımı için hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezinin havuzu açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda açılış töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı programda, merkezde eğitim alan Asya isimli öğrenci duygularını dile getirdi.

        Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket edince bütün engellerin ortadan kalktığını belirtti.

        Rutin belediyeciliğin yanı sıra birey odaklı, sosyal belediyeciliği çok önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Fırsat verilince özel yavrularımızın neler yapabileceğini görüyoruz. Buradaki öğrencilerimizin elinden tutulması, fırsat verilmesi, psikologlar, sosyologlar marifetiyle sahip çıkılması, ilmek gibi tek tek örercesine onlara değer verilip, merhamet duygusuyla canlarımızı bağrına basmak çok önemli."

        Engelli bireylerin tedavisinde yüzmenin önemli olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, "Hem hidroterapi ile terapi yapacağız hem de bütün kasları geliştiren havuzumuzla çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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