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        Makineye sıkışan fabrika işçisi öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:00
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        Makineye sıkışan fabrika işçisi öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kayseri'de paketleme makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika işçisi Osman Timurcuoğlu'nun otopsi işlemleri tamamlandı. Timurcuoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından alınarak Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'ne getirildi. Cenaze namazına işçinin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Timurcuoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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