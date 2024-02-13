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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:51
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        H.D. yönetimindeki 38 HT 173 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bulvarı'nda E.Ş idaresindeki 06 BLE 927 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobilde sıkışan H.D. ve F.D ile diğer sürücü E.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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