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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni yıldızı Hamby, lige hızlı başladı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li pivot Dearica Hamby, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 2 karşılaşmada kaydettiği 50 sayıyla takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:02
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni yıldızı Hamby, lige hızlı başladı
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li pivot Dearica Hamby, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 2 karşılaşmada kaydettiği 50 sayıyla takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

        Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2019 ve 2020'de "Yılın altıncı oyuncusu" seçilen, 2021 ve 2022'de WNBA All-Star'da mücadele eden ve 2022'de de WNBA şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki deneyimli pivot Hamby, Türkiye kariyerine hızlı başladı.

        Melikgazi Kayseri Basketbol'un 89-80 kazandığı ligin 21. haftasındaki Emlak Konut karşılaşmasında 20, 22. haftada 94-77 kazanılan Çankaya Üniversitesi maçında ise 30 sayı üreten Hamby, bu karşılaşmalarda ayrıca 26 ribaunt, 11 asist ve 4 top çalma istatistiği yakaladı.

        Dearica Hamby, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye liginde ilk kez mücadele ettiğini ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Melikgazi Kayseri Basketbol'a gelmesinde Türkiye'de oynayan arkadaşlarının görüşlerinin etkili olduğunu vurgulayan Hamby, "Takımımızda çok yetenekli oyuncular var. Ben de bu takıma katkı verebilmek için elimden geleni yapıyorum. Türkiye'de oynamak aklımda hiç yoktu ama şartlar böyle gelişti. Önümüzdeki sezon ne olur bilmiyorum ama şu an mutluyum." diye konuştu.

        Hamby, Melikgazi Kayseri Basketbol'un play-off hedefi için önlerinde önemli maçlar bulunduğunu ve bunlara konsantre olduklarını dile getirdi.

        - Emre Özsarı: "Sahanın her yerinde mücadele veriyor"

        Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı ise Hamby'nin takıma katılmasıyla kadrolarının güçlendiğini belirtti.

        Hamby'nin başarılı bir kariyere sahip olduğunu anımsatan Özsarı, şunları kaydetti:

        "WNBA'da 2 kez en iyi 6. oyuncu seçildi. All-Star unvanına sahip bir oyuncu. Bize gelmesi gerçekten ekstra bir durum. Oyuncunun transferi için elinden geleni yapan yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Takımımıza güzel bir hava kattı. Gerçekten çok profesyonel bir oyuncu. Bunların yanında çok düzgün bir karaktere sahip. Bulunduğu bölgede de gücümüze güç kattı. O mevkide rotasyon imkanımızı artırdı. Bizim takımda herkes her şeyi yapabiliyor. Elbette takımımdaki tüm oyuncular çok kıymetli. Hamby, profesyonelliğin verdiği özgüvenle sahanın her yerinde mücadele veriyor. Bu özelliği de bizim elimizi güçlendiriyor."

        Ligin 23. haftasında OGM Ormanspor ile karşılaşacaklarını anlatan Özsarı, "Yoğun şekilde Ormanspor maçına hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle ligdeki son 2 maçımızı kazandık. Bu maça da galibiyet için çıkağız. Ligin ikincisiyle oynayacağız. Son 8 maçını kazanmış bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Yabancısıyla, yerlisiyle iyi bir takım ama biz de iyi bir takımımız. Özellikle kendi evimizde iyi oynuyoruz. Bu maçı da kazanarak serimizi devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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