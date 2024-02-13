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        Başkan adayı olduğu Kahramanmaraş'a, 8 gündür yürüyor

        KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Erhan Ersavaş (41), depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 04.17'de, Ankara'dan Kahramanmaraş'a başlattığı yürüyüşün 8'inci günü Kayseri'ye ulaştı. Ersavaş, 18 Şubat'ta Kahramanmaraş'a varmayı hedeflediğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 20:30 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:35
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        Başkan adayı olduğu Kahramanmaraş'a, 8 gündür yürüyor
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        KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Erhan Ersavaş (41), depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 04.17'de, Ankara'dan Kahramanmaraş'a başlattığı yürüyüşün 8'inci günü Kayseri'ye ulaştı. Ersavaş, 18 Şubat'ta Kahramanmaraş'a varmayı hedeflediğini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte özel bir okulda resim öğretmenliği yapan Erhan Ersavaş, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu. Ersavaş, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 04.17'de depremde hayatını kaybedenlerin anısına elinde 'Sesimi duyan var mı? Kahramanmaraş' yazılı döviz ile siyasetin de dikkatini çekmek için  Ankara'dan Kahramanmaraş'a yürümeye başladı. 8 gün sonra Kayseri'ye ulaşan Ersavaş, "6 Şubat depremlerinde maalesef çok büyük kayıplar yaşadık. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirildi ama aslında biz o gün kıyameti yaşadık. Şehrimin sorunlarını dile getirmek amacıyla depremin 1'inci yıl dönümü olan 6 Şubat 04.17'de Gazi Meclisimizden yürüyerek Kahramanmaraşıma doğru ilerlemeye devam ediyorum. Bugün 8'inci günüm, Kayseri'nin girişindeyiz. Kayseri halkı özellikle depremin ilk gününden bu yana yanımızda olan memleketlerden bir tanesi. Onlar da bize kapılarını açtı" ifadelerini kullandı.

        '18 ŞUBAT GÜNÜ ŞEHRİME VARMAYI HEDEFLİYORUM'

        Kahramanmaraş'ın sesini duyurmak için bu yola çıktığını belirten Ersavaş, "'Kahramanmaraş'ın hiç bir şeye ihtiyacı' yok diyenlere inat, 'Kahramanmaraş'ın her şeye ihtiyacı var' diyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan turizme, konutlardan spor alanlarına kadar Kahramanmaraş'ın A'dan Z'ye her şeye ihtiyacı olduğunu savunuyoruz. Ben de şehrimin bir ferdi olarak depremde kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin anısına özellikle de Ebrar Siteleri'nde hayatını kaybeden kızının elini tutan baba Mesut Hançer'in güzel kızının anısına bu yürüyüşü devam ettiriyorum. 18 Şubat Pazar günü şehrime varmayı umut ediyorum. Bizlere de bu uğurda destek veren Türk halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        '40-50 KİLOMETRE YOL KAT EDİYORUM'

        Yolda yürürken kendisini gören insanların, ona karşı sevgi gösterdiklerini belirten Ersavaş, "8 gündür yoldayım. 550 kilometrelik bir yol. İnsanlar bağrına basıyor. Herkes duruyor. Dünden beri inanılmaz bir kucaklama var. Su, çikolata ve simit getirenler oluyor. Yol güzergahındaki il, ilçe belediye başkanları beni misafir etti. Sadece gündüzleri 40-50 kilometre yol kat ediyorum. Akşamları da o yörenin halkı misafir ediyor. Bugün motosikletiyle birisi durdu ve 'ağabey istediğin yere kadar götüreyim' dedi. Ama ben bugün, o gün o soğukta insanların neler çektiğini biliyorsunuz. Onların acısını yaşayarak memleketime yürüyorum ve 'Kahramanmaraş'a ses ver', 'sesimi duyan var mı' diyorum. Bu sloganla yola çıktım" dedi.

        'DEPREMZEDELERİMİZ İÇİN 550 KİLOMETRELİK YOLU YÜREMEYE DEVAM EDİYORUM'

        Üzerindeki yeleğin önemine değinen Ersavaş, şöyle konuştu:

        "O gün Ebrar Siteleri'nde kızının elini tutan Mesut Hançer, depremin sembol fotoğraflarından bir tanesiydi. O günde bu ceketin benzeri onun üzerindeydi. Kahramanmaraş'ta kızının elini tutan Mesut Hançer'in anısı için ve bu vesileyle de bütün depremzedelerimiz için 550 kilometrelik yolu yürümeye devam ediyorum. Bir kez daha hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sesi olmak istiyorum. Bir an önce yuvalarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kahramanmaraş´ımızın ulaşımdan, sağlıktan, eğitimden bütün alanlardaki eksikliklerinin tamamlanmasını umut ediyorum." 

        Erhan Ersavaş  2 Şubat tarihinde Kahramanmaraş İl Seçim Kurulu Başkanlığı Dulkadiroğlu İlçe Seçim Müdürlüğü'ne Kahramanmaraş Bağımsız Büyükşehir Başkan adaylığı için başvurduğunu belirtti.

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