Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üretiyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Yılmaz'ın TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Yılmaz'ın TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üretiliyor.

        Erciyes Dağı'na 3 yıl önce kayak yapmak için çıkan Yılmaz, ithal snowboardların (kar tahtası) kullanıldığını görünce yerli üretim için proje hazırladı.

        TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'na başvuran ve yaklaşık 350 bin lira hibe desteği alan Yılmaz, snowboard üretmek için firma kurdu.

        İlk etapta yaklaşık 200 snowboard üreten ve ürünleri çeşitli mecralarda satışa sunan Yılmaz, ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        - KOSGEB de destek verdi

        Kayak tutkunu Yılmaz, AA muhabirine, Snowboard üretmek için 13 farklı ham malzeme gerektiğini anlattı.

        Yılmaz, "Prototip ürettikten sonra öz güvenimiz biraz daha yükseldi. Bu işi yapabileceğimizi daha iyi anladık ve KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) de bu işi hızlandırmak için başvuruda bulunduk ve KOSGEB'den AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon destek programı kapsamında desteklendik." dedi.

        Türkiye'de snowboard üreten birkaç firma bulunduğun belirten Yılmaz, onlarca kayak merkezinde kullanılan malzemelerin neredeyse tamamının ithal olduğuna dikkati çekti.

        Yerli snowboardı kullananların memnun olduğunu anlatan Yılmaz, hedeflerinin ürünleri yurt dışına da satmak olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Filistin için ateşkes çağrıs...
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Filistin için ateşkes çağrıs...
        Kayseri pastırması AB tescili yolunda
        Kayseri pastırması AB tescili yolunda
        Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü
        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni yıldızı Hamby, lige hızlı başladı
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni yıldızı Hamby, lige hızlı başladı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 k...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 k...