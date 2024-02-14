Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üretiyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Yılmaz'ın TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üretiliyor.

Erciyes Dağı'na 3 yıl önce kayak yapmak için çıkan Yılmaz, ithal snowboardların (kar tahtası) kullanıldığını görünce yerli üretim için proje hazırladı.

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'na başvuran ve yaklaşık 350 bin lira hibe desteği alan Yılmaz, snowboard üretmek için firma kurdu.

İlk etapta yaklaşık 200 snowboard üreten ve ürünleri çeşitli mecralarda satışa sunan Yılmaz, ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

- KOSGEB de destek verdi

Kayak tutkunu Yılmaz, AA muhabirine, Snowboard üretmek için 13 farklı ham malzeme gerektiğini anlattı.

Yılmaz, "Prototip ürettikten sonra öz güvenimiz biraz daha yükseldi. Bu işi yapabileceğimizi daha iyi anladık ve KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) de bu işi hızlandırmak için başvuruda bulunduk ve KOSGEB'den AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon destek programı kapsamında desteklendik." dedi.

Türkiye'de snowboard üreten birkaç firma bulunduğun belirten Yılmaz, onlarca kayak merkezinde kullanılan malzemelerin neredeyse tamamının ithal olduğuna dikkati çekti.

Yerli snowboardı kullananların memnun olduğunu anlatan Yılmaz, hedeflerinin ürünleri yurt dışına da satmak olduğunu bildirdi.