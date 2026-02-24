Kayserispor Kulübü, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı.
Giriş: 24.02.2026 - 21:34 Güncelleme:
Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
