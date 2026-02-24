Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayserispor Kulübü, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 24.02.2026 - 21:34
        Kayserispor Kulübü, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı.

        Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

