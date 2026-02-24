Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        24.02.2026 - 17:07
        M.Ç'nin kullandığı 58 AY 299 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kayseri-Sivas kara yolunun 50'nci kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım tek yönden kontrollü şekilde sağlanıyor.

