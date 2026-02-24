Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık beraat etti

        Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık, yargılandığı davada beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 16:04
        Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık beraat etti

        Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık, yargılandığı davada beraat etti.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık E.H, maktul G.A'nın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada, 2 tanık dinlendi. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün annesi, adalete güvendiğini belirtti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise üzgün olduğunu dile getirerek, beraatini talep etti.

        Sanık avukatı da G.A'nın Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin epilepsi sonucu düşme olarak yer aldığını, müvekkilinin kendisini öldürme amacı gütmediğini, olayı öğrenince de hastane ve morgda beklediğini ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanık E.H'nin yeterli delil olmaması sebebiyle beraatine karar verdi.

        - Olay

        Merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de 30 Kasım 2024'te yalnız yaşayan G.A'dan haber alamayan arkadaşı Ü.Ü, çilingir yardımıyla eve girmiş, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri G.A'nın öldüğünü belirlemişti.

        Kadının erkek arkadaşı E.H. cinayet şüphesiyle tutuklanmış, Adli Tıp Kurumunun G.A'nın epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği görüşü üzerine tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

