Büyükkılıç, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Büyükkılıç, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.



Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkati çekti.



Birçok vatandaşla hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, "Alışveriş yapan hemşehrilerimi ve alın teriyle rızkını kazanan esnaflarımızı ziyaret ettik. İyi ki birlikteyiz, iyi ki bu şehre hizmet ediyoruz. Birliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.



Esnaf ve vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde yürüttüğü hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç'a hem sahada olması hem de ulaşılabilir yönetim anlayışı dolayısıyla teşekkür etti.

