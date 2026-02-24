Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Talas'ta ramazanda sıkı denetim

        Talas Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşların huzurlu ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren pazar yerleri ve fırınlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, özellikle ürünlerin gramajı ile fiyat etiketlerinin uyumu incelendi.

        Fırınlarda ekmekler tek tek tartılarak gramaj uygunluğu kontrol edilirken, pazar yerlerinde tezgahlardaki ürünlerin etiket fiyatları ile satış fiyatlarının örtüşüp örtüşmediği denetlendi.

        Ramazan ayında artan alışveriş yoğunluğu dikkate alınarak yapılan uygulamalarla hem tüketici haklarının korunması hem de esnaf arasında adil ticaret ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayının huzur içinde yaşanması için sahada olduklarını, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini öncelediklerini ve ilçede ramazanın karşılıklı güven duygusuyla yaşandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

