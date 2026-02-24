Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Kayseri düğün çorbası

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de taş değirmende öğütülen buğday tanelerinin özünü oluşturduğu ve eskiden düğünlerin ilk günü gelen misafirlere ikram edilen düğün çorbası, bugün de özel günler için hazırlanıyor.

        Giriş: 24.02.2026 - 11:06
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Kayseri'nin düğün çorbasının yapımı anlatıldı.

        Kayseri'de eskiden buğdayın taş dibeklerden geçilerek kırılmasıyla elde edilen en ince tanesine verilen "düğü" isminden adını alan çorba, zamanla geleneksel bir yemek haline geldi.

        Kentte geçmiş yıllarda günlerce süren düğünlerin ilk sabahı misafirler için büyük kazanlarda kaynatılan çorbanın adı "düğün çorbası" olarak biliniyor.

        Düğünlerde bolluk ve bereket nişanesi olarak kabul edilen çorba, bugün de mevlit, adak ve özel günlerde hazırlanıyor.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef Hüseyin Bozlak, düğün çorbasının kaynayan bir tencerede birliği ve bereketi buluşturduğunu söyledi.

        Düğün çorbasının Anadolu'da sevilerek tüketildiğini ifade eden Bozlak, bu lezzetin, paylaşmanın güzelliğini sofralara taşıdığını belirtti.

        Düğün çorbası için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        • 1 su bardağı ince bulgur
        • 3 adet sivri biber
        • 3 yemek kaşığı tereyağ
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 adet limon
        • 1 tatlı kaşığı kuru nane
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı tuz

        Yapılışı

        1. Yeşil biberler ince ince doğranıp tereyağında salça ile kavurulur.
        2. Kavrulan biberlere tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave edilerek karıştırılır.
        3. Salçalı karışımın üzerine 6-7 su bardağı su ve bulgur ilave edilir.
        4. 20 dakika kısık ateşte pişirilir.
        5. Bir limonun suyu sıkılıp çorbaya eklenerek servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

