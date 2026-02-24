"Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030" yayımlandı

Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri Valiliğinin desteği ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlanan "Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030", Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:25
        Kayseri Valiliğinin desteği ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlanan "Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030", Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin turizm vizyonunu bilimsel temeller üzerine inşa eden ve 2025-2030 dönemini kapsayan Kayseri Turizm Master Planı, kamu, üniversite ve sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hayata geçirildi.

        Çalışma, Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla hazırlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu’da yazının ilk kez Kültepe’de kullanıldığını belirterek, Kayseri’nin 6 bin yıllık kesintisiz geçmişiyle Anadolu’da tarihin başlangıç noktası olarak kabul edildiğini ifade etti.

        Şehrin tarih boyunca başkent niteliği taşıyan önemli bir merkez olduğunu anlatan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve doğal zenginliklerinin turizm açısından büyük bir potansiyel barındırdığını kaydetti.

        Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan çalışmaların belge ve saha araştırmalarının tamamlandığını aktardı.

        Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı yayınları arasında yer alan master planı, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden indirilebiliyor ve dijital ortamda incelenebiliyor.

        Ayrıca master planı, Kayseri'nin tarihi mirasını, kültürel zenginliklerini ve doğal değerlerini sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle ele alarak, kenti ulusal ve uluslararası turizm arenasında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

