        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

        Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 19:19
        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Demirkollu savunmasında, birkaç ay önce annesini daha önce de kardeşini kaybettiğini belirtti.

        Kız arkadaşını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Demirkollu, suçsuz olduğunu savundu.

        Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.


        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

        - Olay


        Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.


        Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Demirkollu, ifadesinde kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

