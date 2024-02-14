Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yahyalı'da bir kişi camide namaz kılarken öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, camide namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahyalı'da bir kişi camide namaz kılarken öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, camide namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

        Öğle vakti Camikebir'e giren Osman Kaya (75), namaz kıldığı esnada rahatsızlandı.

        Cemaatin haber vermesi üzerine camiye gelen sağlık ekibi, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaya'nın cenazesi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üre...
        Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üre...
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Filistin için ateşkes çağrıs...
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Filistin için ateşkes çağrıs...
        Kayseri pastırması AB tescili yolunda
        Kayseri pastırması AB tescili yolunda
        Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü
        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni yıldızı Hamby, lige hızlı başladı
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni yıldızı Hamby, lige hızlı başladı