Yahyalı'da bir kişi camide namaz kılarken öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, camide namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, camide namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.
Öğle vakti Camikebir'e giren Osman Kaya (75), namaz kıldığı esnada rahatsızlandı.
Cemaatin haber vermesi üzerine camiye gelen sağlık ekibi, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaya'nın cenazesi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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