Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yalnız yaşayan kişi, tuvalette ölü bulundu

        KAYSERİ'de yalnız yaşayan Mustafa Ramazanoğlu (72), tuvalete girdiği sırada düşerek hayatını kaybetti. Ramazanoğlu'nun cansız bedeni, kendisini ziyarete gelen kız kardeşi tarafından bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 19:59 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de yalnız yaşayan kişi, tuvalette ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de yalnız yaşayan Mustafa Ramazanoğlu (72), tuvalete girdiği sırada düşerek hayatını kaybetti. Ramazanoğlu'nun cansız bedeni, kendisini ziyarete gelen kız kardeşi tarafından bulundu. 

        Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokak'ta 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Mustafa Ramazanoğlu, kız kardeşinin kendisini ziyarete geldiği sırada tuvale gitti. Kız kardeşi, ağabeyinin tuvalette uzun süre kalmasından şüphelenerek Ramazanoğlu'nun yanına gitti ve ağabeyini tuvalette hareketsiz yatarken buldu. Kız kardeşinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Ramazanoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
        Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bitcoin 1 trilyon dolarlık değeri aştı
        Bitcoin 1 trilyon dolarlık değeri aştı
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir taksicinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılan...
        Kayseri'de bir taksicinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılan...
        Meltem Cumbul'a, sosyal medyada hakaret eden sanığa 1740 TL para cezası
        Meltem Cumbul'a, sosyal medyada hakaret eden sanığa 1740 TL para cezası
        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü (2)
        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü (2)
        Erciyes'te "Artık Çekilmez Oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması ya...
        Erciyes'te "Artık Çekilmez Oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması ya...
        Yahyalı'da bir kişi camide namaz kılarken öldü
        Yahyalı'da bir kişi camide namaz kılarken öldü
        Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üre...
        Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üre...