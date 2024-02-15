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        Tarihi Rum yetimhanesindeki atölyelerde restorasyon ustaları yetiştiriliyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin tarihi ilçesi Talas'ta 117 yıl önce yapılan Rum yetimhanesinin bahçesindeki atölyelerde taş, ahşap ve restorasyon ustası yetiştirilmesine yönelik kurs veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:09
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        Tarihi Rum yetimhanesindeki atölyelerde restorasyon ustaları yetiştiriliyor
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin tarihi ilçesi Talas'ta 117 yıl önce yapılan Rum yetimhanesinin bahçesindeki atölyelerde taş, ahşap ve restorasyon ustası yetiştirilmesine yönelik kurs veriliyor.

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Belediyesi iş birliğiyle Zincidere Mahallesi'ndeki Sion Yetimhanesi'nin (Köy Muallim Mektebi) yerleşkesinde, Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) kuruldu.

        Mimari taş, ahşap ve demir restorasyon atölyelerinde teorik eğitim, mimari restorasyon programı bulunan KAYÜ'deki öğretim üyelerince, uygulamalı dersler de bu alanlarda kendilerini kanıtlamış yöre ustalarınca veriliyor.

        KAYÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Emine Türkaslan, AA muhabirine, üniversite olarak teorik derslerin verilmesi, eğitim müfredatlarının hazırlanması ve eğitim süreçlerinin koordine edilmesi ile sertifikalandırma sürecinde rol oynadıklarını söyledi.

        Eğitimin, mimari taş, ahşap ve demir restorasyon atölyelerinden oluştuğunu anlatan Türkaslan, "Ustalarımız çırak yetiştiremediklerini ve burada yetiştirecekleri her bir kursiyerin çırak olacağını düşünüyorlar, o yüzden bu işe çok büyük gönüllülükle katkı sundular. 7'şer haftadan oluşan 3 dönemlik bu süreçte 25 kursiyer, 600 saat eğitim alacak. Eğitim sonunda verilecek sertifikalar e-devletten sorgulanabildiği için kursiyerlerin kurumlarda da iş bulabilme imkanı olacak." dedi.

        Türkaslan, mimarlık fakültesi bulunan kentteki 4 üniversite ile mimar restorasyon programı olan KAYÜ'nün öğrencilerinin de bu atölyelerden faydalanacaklarını, zaman zaman workshoplar yapılacağını kaydetti.

        - Yetimhanede geçmişte de taş ve demir işçiliği eğitimi verilmiş

        Talas Belediyesi Kültür Müdürlüğü personeli ve TAREM Koordinatörü Metin Oktay Karadağ da yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Zincidere Mahallesinde, Rum yetimhanesinin 1907'de Maria Gerber tarafından yaptırıldığını, yetimhanede taş ve demir üzerine mesleki eğitim de verildiğini dile getirdi.

        Yetimhanenin bahçesinde, geçmişte de müştemilat olarak kullanılan hangarların yer aldığını aktaran Karadağ, "Biz burada tarihi yeniden yaşatmak amaçlı mesleki eğitim veriyoruz. Talas'ta geleneksel yapılar, konaklar, camiler, kiliseler, çeşmeler mevcut. Çok yoğun restorasyon ihtiyacı bulunan mekanlar var. Burada yetiştirdiğimiz kursiyerleri, belediyemiz tarafından yapılacak restorasyon şantiyelerinde hem eğiteceğiz hem de çalıştıracağız." diye konuştu.

        - "Dedelerimiz, Anıtkabir'in de yapımında çalışmış"

        Kursiyerlere eğitim veren, yörenin taş ustalarından 52 yaşındaki Ali İnal da taşa merakının dedelerinden geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Birçok minare yaptık. Çeşitli anıtlarda rölöve işleri yapan dedelerimiz, Anıtkabir'in de yapımında çalışmış. Dedelerimizden sonra taşa heveslendim. Bizim amacımız, derdimiz taşçı yetiştirmekti. Yetkililere bu isteğimizi ilettik, sonunda oldu. Betona bakmakla taşa bakmak arasında bir ton fark var. Taşa bakarken ben çok mutlu oluyorum. Betona bakarken mutlu olmuyorum. Bize imkan sunulduktan sonra uzayda bile restorasyon yapabiliriz."

        Taş restorasyonu kursuna katılan Nihal Şahiner ise Erciyes Üniversitesinde sanat tarihi üzerine yüksek lisans yaptığını, dedesinin de duvar ustası olduğunu, ilerleyen dönemde demir atölyesinde de eğitim almak istediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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