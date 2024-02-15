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        Kayseri'de eşini bıçakla rehin alan hükümlü polislerce ikna edilip yakalandı

        Kayseri'de sakladığı evinde yakalanmamak için eşini bıçakla rehin alan hükümlü, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:02
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        Kayseri'de eşini bıçakla rehin alan hükümlü polislerce ikna edilip yakalandı
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        Kayseri'de sakladığı evinde yakalanmamak için eşini bıçakla rehin alan hükümlü, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi yakalamak amacıyla Danışmentgazi Mahallesi Gülükşemsettin Caddesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Polis ekiplerinin eve geldiği fark eden S.E, eşi Y.E'yi bıçakla rehin aldı.

        Ekiplerin çabasıyla ikna edilip yakalanan S.E, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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