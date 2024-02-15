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        Kayseri'nin tarihi mekanları dizi sektörünce tercih ediliyor

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi ile tarihi Kayseri Mahallesi gibi zenginlikleri barındıran Kayseri'nin, dizi sektörünün de dikkatini çektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:04
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        Kayseri'nin tarihi mekanları dizi sektörünce tercih ediliyor
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi ile tarihi Kayseri Mahallesi gibi zenginlikleri barındıran Kayseri'nin, dizi sektörünün de dikkatini çektiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'nin tanıtımına katkı sağlayacak organizasyonların yanı sıra dizi sektörünün de dikkatini çektiğini belirtti.

        Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Soğanlı Vadisi'ne tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi hizmetlerin kazandırıldığını anlatan Büyükkılıç, TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın çekimlerinin Soğanlı Vadisi'nin ardından Kayseri Mahallesi'nde sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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